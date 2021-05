сегодня



Новое видео HERMAN FRANK



"Teutonic Order", новое видео бывшего гитариста ACCEPT HERMAN'a FRANK'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Two For A Lie", выходящего 21 мая на AFM Records.



HERMAN FRANK находится на сцене уже несколько десятилетий, его сольный «именной» проект был основан в 2009 году. Помимо самого мастера гитары сейчас в состав группы входят фронтмен MASTERPLAN Rick Altzi, гитарист российского происхождения Mike Pesin (VICTORY), барабанщик AT VANCE и MASTERPLAN Kevin Kott, а также басист JADED HEART Michael Müller.



"Two For A Lie" продюсировал сам Herman Frank с помощью Arne Neurand'f, альбом записан в знаменитой Horus Sound Studios в Ганновере (Guano Apes, LDC, Revolverheld, Emil Bulls, Subway To Sally). Мастеринг выполнил Robin Schmidt (Placebo, Callejon, Beatsteaks и т. д.). Оформлением занимался Kai Swillus (Saxon, Motörhead, Annihilator и др.)

























