Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 26
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 25
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 22
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 16
[= ||| все новости группы



*

Herman Frank

*



10 май 2021 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

9 апр 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

8 мар 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

18 янв 2019 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

7 дек 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

25 ноя 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

6 ноя 2018 : 		 HERMAN FRANK выпускает новый альбом

14 ноя 2016 : 		 HERMAN FRANK: «Я больше не хочу играть в проектах WOLF'a HOFFMANN'a»

11 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

31 окт 2016 : 		 EPK от HERMAN FRANK

20 окт 2016 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

22 сен 2016 : 		 Новый альбом HERMAN FRANK выйдет осенью

1 июл 2016 : 		 HERMAN FRANK на AFM RECORDS

25 июн 2012 : 		 Новая песня от HERMAN'a FRANK'a

26 апр 2012 : 		 HERMAN FRANK выпустит новый альбом в июне
| - |

|||| сегодня

Новое видео HERMAN FRANK



*
zoom
*
* *
"Teutonic Order", новое видео бывшего гитариста ACCEPT HERMAN'a FRANK'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Two For A Lie", выходящего 21 мая на AFM Records.

HERMAN FRANK находится на сцене уже несколько десятилетий, его сольный «именной» проект был основан в 2009 году. Помимо самого мастера гитары сейчас в состав группы входят фронтмен MASTERPLAN Rick Altzi, гитарист российского происхождения Mike Pesin (VICTORY), барабанщик AT VANCE и MASTERPLAN Kevin Kott, а также басист JADED HEART Michael Müller.

"Two For A Lie" продюсировал сам Herman Frank с помощью Arne Neurand'f, альбом записан в знаменитой Horus Sound Studios в Ганновере (Guano Apes, LDC, Revolverheld, Emil Bulls, Subway To Sally). Мастеринг выполнил Robin Schmidt (Placebo, Callejon, Beatsteaks и т. д.). Оформлением занимался Kai Swillus (Saxon, Motörhead, Annihilator и др.)

Former ACCEPT Guitarist HERMAN FRANK Releases Video For











Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rutger


10 май 2021, 11:09		Недорогой, ароматный, с хрустящей корочкой фастфудный рочок. Удобно кушается, легко усваивается, быстро выводится.

Moomrick


10 май 2021, 11:21		Сколько же тыщмиллионов раз это все было? Ну копия копии копии!...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 443

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом