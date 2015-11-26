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9 апр 2021
Видео с текстом от HERMAN FRANK
"Venom", новое видео с текстом группы HERMAN FRANK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Two For A Lie", выходящего 21 мая AFM Records.
"Two For A Lie" - пятый сольный альбом ветерана тевтонского хэви, немецкого гитариста HERMAN FRANK (VICTORY, ex-ACCEPT, ex-SINNER). Слушателя ждет бескомпромиссный хэви метал, сокрушительные тяжелые гитарные риффы и невероятная мощь, - как гласит официальное заявление музыкантов. HERMAN FRANK находится на сцене уже несколько десятилетий и не устает отстаивать свои идеалы. Его сольный проект был основан в 2009 году.
Помимо самого мастера гитары сейчас в состав группы входят фронтмен MASTERPLAN Rick Altzi, гитарист Heiko Schröder, барабанщик AT VANCE и MASTERPLAN Kevin Kott, а также басист JADED HEART Michael Müller.
Сведение альбома - Arne Neurand в Horus Sound Studio (Hannover, Germany), мастеринг - Robin Schmidt в 24-96 Mastering (Karlsruhe, Germany).
Планируются к выпуску (фирменное издание): диджипак, черный и бежевый винил (последний в количестве 100 копий только в официальном магазине лейбла). Предыдущий сольный альбом Германа "Fight The Fear" увидел свет в начале 2019 года также на лейбле AFM.
Трек-лист:
01 Teutonic Order
02 Venom
03 Hate
04 Eye Of The Storm
05 Liar
06 Hail The New Kings
07 Just A Second To Lose
08 Danger
09 Stand Up And Fight
10 Open Your Mind
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michael777
CosmicBear
В сотый раз надеяться, как при просмотре Чапаева? "А вдруг в этот раз переплывёт?"
resurgamresponses
однако для тру фэнов это и есть каеф.
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