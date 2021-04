9 апр 2021



Видео с текстом от HERMAN FRANK



"Venom", новое видео с текстом группы HERMAN FRANK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Two For A Lie", выходящего 21 мая AFM Records.



"Two For A Lie" - пятый сольный альбом ветерана тевтонского хэви, немецкого гитариста HERMAN FRANK (VICTORY, ex-ACCEPT, ex-SINNER). Слушателя ждет бескомпромиссный хэви метал, сокрушительные тяжелые гитарные риффы и невероятная мощь, - как гласит официальное заявление музыкантов. HERMAN FRANK находится на сцене уже несколько десятилетий и не устает отстаивать свои идеалы. Его сольный проект был основан в 2009 году.



Помимо самого мастера гитары сейчас в состав группы входят фронтмен MASTERPLAN Rick Altzi, гитарист Heiko Schröder, барабанщик AT VANCE и MASTERPLAN Kevin Kott, а также басист JADED HEART Michael Müller.



Сведение альбома - Arne Neurand в Horus Sound Studio (Hannover, Germany), мастеринг - Robin Schmidt в 24-96 Mastering (Karlsruhe, Germany).



Планируются к выпуску (фирменное издание): диджипак, черный и бежевый винил (последний в количестве 100 копий только в официальном магазине лейбла). Предыдущий сольный альбом Германа "Fight The Fear" увидел свет в начале 2019 года также на лейбле AFM.



Трек-лист:



01 Teutonic Order

02 Venom

03 Hate

04 Eye Of The Storm

05 Liar

06 Hail The New Kings

07 Just A Second To Lose

08 Danger

09 Stand Up And Fight

10 Open Your Mind



















+5 -2



( 3 ) просмотров: 1272