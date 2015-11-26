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Herman Frank

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24 июн 2021 : 		 HERMAN FRANK и DAVID REECE вместе

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9 апр 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

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25 ноя 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

6 ноя 2018 : 		 HERMAN FRANK выпускает новый альбом

14 ноя 2016 : 		 HERMAN FRANK: «Я больше не хочу играть в проектах WOLF'a HOFFMANN'a»

11 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

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20 окт 2016 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

22 сен 2016 : 		 Новый альбом HERMAN FRANK выйдет осенью

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25 июн 2012 : 		 Новая песня от HERMAN'a FRANK'a

26 апр 2012 : 		 HERMAN FRANK выпустит новый альбом в июне
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|||| 24 июн 2021

HERMAN FRANK и DAVID REECE вместе



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Бывшие музыканты ACCEPT HERMAN FRANK и DAVID REECE мутят вместе! Новость об этом сообщил в одном из интервью Herman:

«Я работаю прямо сейчас и работы эти идут несколько месяцев над еще кое-каким проектом с известным вокалистом. Он играл в той же группе, в какой и был я, но мы никогда не играли вместе».

По словам музыканта, это не будущая работа Reece'a с бывшим гитаристом U.D.O./SINNER Andy Susemihl.

Former ACCEPT Members HERMAN FRANK And DAVID REECE Are Collaborating On New Project





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rutger


25 июн 2021, 10:24		Рис - бриллиант, суперпрофи с сильнейшим вокалом. Ему нужно соответствующее обрамление.
Франк не тянет на эту роль, хотя буду рад ошибиться.

CosmicBear


25 июн 2021, 12:37		Могу ошибаться, но Франк раскрылся бы в тандеме под чьим-то руководством. Но это затруднительно, т.к. гитарист он не самый выдающийся, и при этом чрезвычайно амцициозный, хочет быть главным.


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