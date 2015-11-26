Фраза, имя группы
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все новости группы
Herman Frank
Германия
Heavy Metal
http://www.herman-frank.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/hermanfrank
24 июн 2021
:
HERMAN FRANK и DAVID REECE вместе
10 май 2021
:
Новое видео HERMAN FRANK
9 апр 2021
:
Видео с текстом от HERMAN FRANK
8 мар 2021
:
Видео с текстом от HERMAN FRANK
18 янв 2019
:
Новое видео HERMAN FRANK
7 дек 2018
:
Новая песня HERMAN FRANK
25 ноя 2018
:
Новая песня HERMAN FRANK
6 ноя 2018
:
HERMAN FRANK выпускает новый альбом
14 ноя 2016
:
HERMAN FRANK: «Я больше не хочу играть в проектах WOLF'a HOFFMANN'a»
11 ноя 2016
:
Видео с текстом от HERMAN FRANK
31 окт 2016
:
EPK от HERMAN FRANK
20 окт 2016
:
Новое видео HERMAN FRANK
22 сен 2016
:
Новый альбом HERMAN FRANK выйдет осенью
1 июл 2016
:
HERMAN FRANK на AFM RECORDS
25 июн 2012
:
Новая песня от HERMAN'a FRANK'a
26 апр 2012
:
HERMAN FRANK выпустит новый альбом в июне
24 июн 2021
HERMAN FRANK
и DAVID REECE вместе
Бывшие музыканты ACCEPT HERMAN FRANK и DAVID REECE мутят вместе! Новость об этом сообщил в одном из интервью Herman:
«Я работаю прямо сейчас и работы эти идут несколько месяцев над еще кое-каким проектом с известным вокалистом. Он играл в той же группе, в какой и был я, но мы никогда не играли вместе».
По словам музыканта, это не будущая работа Reece'a с бывшим гитаристом U.D.O./SINNER Andy Susemihl.
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Rutger
25 июн 2021, 10:24
Рис - бриллиант, суперпрофи с сильнейшим вокалом. Ему нужно соответствующее обрамление.
Франк не тянет на эту роль, хотя буду рад ошибиться.
CosmicBear
25 июн 2021, 12:37
Могу ошибаться, но Франк раскрылся бы в тандеме под чьим-то руководством. Но это затруднительно, т.к. гитарист он не самый выдающийся, и при этом чрезвычайно амцициозный, хочет быть главным.
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Rutger
Франк не тянет на эту роль, хотя буду рад ошибиться.
CosmicBear
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).