24 июн 2021



HERMAN FRANK и DAVID REECE вместе



Бывшие музыканты ACCEPT HERMAN FRANK и DAVID REECE мутят вместе! Новость об этом сообщил в одном из интервью Herman:



«Я работаю прямо сейчас и работы эти идут несколько месяцев над еще кое-каким проектом с известным вокалистом. Он играл в той же группе, в какой и был я, но мы никогда не играли вместе».



По словам музыканта, это не будущая работа Reece'a с бывшим гитаристом U.D.O./SINNER Andy Susemihl.







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