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Herman Frank

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8 мар 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

18 янв 2019 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

7 дек 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

25 ноя 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

6 ноя 2018 : 		 HERMAN FRANK выпускает новый альбом

14 ноя 2016 : 		 HERMAN FRANK: «Я больше не хочу играть в проектах WOLF'a HOFFMANN'a»

11 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

31 окт 2016 : 		 EPK от HERMAN FRANK

20 окт 2016 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

22 сен 2016 : 		 Новый альбом HERMAN FRANK выйдет осенью

1 июл 2016 : 		 HERMAN FRANK на AFM RECORDS

25 июн 2012 : 		 Новая песня от HERMAN'a FRANK'a

26 апр 2012 : 		 HERMAN FRANK выпустит новый альбом в июне
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|||| 8 мар 2021

Видео с текстом от HERMAN FRANK



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"Eye Of The Storm", новое видео с текстом группы HERMAN FRANK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Two For A Lie", выходящего 21 мая AFM Records.

"Two For A Lie" - пятый сольный альбом ветерана тевтонского хэви, немецкого гитариста HERMAN FRANK (VICTORY, ex-ACCEPT, ex-SINNER). Слушателя ждет бескомпромиссный хэви метал, сокрушительные тяжелые гитарные риффы и невероятная мощь, - как гласит официальное заявление музыкантов. HERMAN FRANK находится на сцене уже несколько десятилетий и не устает отстаивать свои идеалы. Его сольный проект был основан в 2009 году.

Помимо самого мастера гитары сейчас в состав группы входят фронтмен MASTERPLAN Rick Altzi, гитарист Heiko Schröder, барабанщик AT VANCE и MASTERPLAN Kevin Kott, а также басист JADED HEART Michael Müller.

Сведение альбома - Arne Neurand в Horus Sound Studio (Hannover, Germany), мастеринг - Robin Schmidt в 24-96 Mastering (Karlsruhe, Germany).

Планируются к выпуску (фирменное издание): диджипак, черный и бежевый винил (последний в количестве 100 копий только в официальном магазине лейбла). Предыдущий сольный альбом Германа "Fight The Fear" увидел свет в начале 2019 года также на лейбле AFM.

Трек-лист:

01 Teutonic Order
02 Venom
03 Hate
04 Eye Of The Storm
05 Liar
06 Hail The New Kings
07 Just A Second To Lose
08 Danger
09 Stand Up And Fight
10 Open Your Mind

Former ACCEPT Guitarist HERMAN FRANK To Release New Solo Album,





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