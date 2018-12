сегодня



Новое видео NANOWAR OF STEEL



“Heavy Metal Kibbles”, новое видео группы NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stairway To Valhalla, выпущенного тридцатого ноября. В качестве гостей в записи материала принимали участие Fabio Lione (Angra, Rhapsody), Alessandro del Vecchio (Edge Of Forever, Voodoo Circle) и Mario Draghi (Goldman Sachs, ECB).



Трек-лист:



"Declination" (Intro)

"Barbie, MILF Princess Of The Twilight"

"The Call Of Cthulhu"

"Heavy Metal Kibbles"

"Il Maestro Myagi Di Pino" (Interlude)

"L'Opelatole Ecologico"

"Images And Swords" (Interlude)

"In The Sky"

"...And Then I Noticed That She Was A Gargoyle"

"Tooth Fairy"

"Vegan Velociraptor"

"Another Drill In The Wall" (Interlude)

"Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys)"

"Bum Voyage" (Interlude)

"Uranus"

"The Crown And The Onion Ring" (Interlude)

"The Quest For Carrefour"

"Hail To Liechtensten"



















