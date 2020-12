сегодня



Новое видео NANOWAR OF STEEL



"In the Sky", новое видео группы NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stairway To Valhalla", выходящего в винилом варианте четвёртого декабря.



Трек-лист:



"Declination"

"Barbie, Milf Princess of the Twilight"

"The Call of Cthulhu"

"Heavy Metal Kibbles"

"Il maestro Myiagi di Pino"

"L'opelatole ecologico"

"Images and Swords"

"In the Sky"

"... And Then I Noticed That She Was a Gargoyle"

"Tooth Fairy"

"Vegan Velociraptor"

"Another Drill in the Wall"

"Ironmonger (The Copier of the Seven Keys)"

"Bum Voyage"

"Uranus"

"The Crown and the Onion Ring"

"The Quest for Carrefour"

"Hail to Liechtenstein"

"Uranus" (feat. Michael Starr)



Bonus CD:

"Valhalleluja"

"Sottosegretari alla presidenza della repubblica del True Metal"

"Norwegian Reggaeton"

"Bestie di Seitan"

"Sneeztem of a Yawn"

"A cena da Gianni"

"Kurograd"

"Esce ma non mi rosica" (Shahram Shabpareh Cover)

"Deep Throat Revolution" (Immanuel Casto Cover)

"Norwegian Reggaeton" (Remix)







