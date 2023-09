сегодня



Профессиональное видео с выступления NANOWAR OF STEEL, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Sober

The Call of Cthulhu

Il cacciatore della notte

Wall of Love (George Michael cover)

Disco Metal

Norwegian Reggaeton

Armpits of Immortals

Uranus

Pasadena 1994

Der Fluch des Kapt’n Iglo

Valhalleluja







