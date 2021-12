сегодня



Видео с текстом от NANOWAR OF STEEL



“Il Signore degli Anelli dello Stadio”, новое видео с текстом от группы NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Italian Folk Metal", выход которого состоялся второго июля на Napalm Records.



Трек-лист:



"Requiem per Gigi Sabani in Re minore"

"L'Assedio di Porto Cervo"

"La Maledizione di Capitan Findus"

"La Marcia su Piazza Grande"

"La Mazurka del Vecchio che Guarda i Cantieri"

"La Polenta Taragnarock"

"Scugnizzi of the Land of Fires"

"Rosario"

"Il Signore degli Anelli dello Stadio"

"Gabonzo Robot"

"Sulle Aliquote Della Libertà"

"Der Fluch des Kapt’n Iglo"

"El Baile del Viejo que Mira las obras"







