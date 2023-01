сегодня



Новое видео NANOWAR OF STEEL



"Winterstorm in the Night" ft. Madeleine Liljestam, новое видео NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dislike To False Metal", релиз которого намечен на десятое марта.







просмотров: 288