Видео с текстом от NANOWAR OF STEEL



NANOWAR OF STEEL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Metal Boomer Battalion". Этот трек взят из нового альбома "Dislike To False Metal".



Трек-лист:



"Sober

"Winterstorm In The Night" feat. Madeleine Liljestam (Eleine)

"Disco Metal"

"Muscle Memories"

"Chupacabra Cadabra"

"Pasadena 1994" feat. Joakim Broden (Sabaton)

"Metal Boomer Battalion"

"Dimmu Boogie"

"Protocols (Of The Elders Of Zion) Of Love" http://www.nanowar.it







