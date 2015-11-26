Видео с текстом от DUST BOLT

DUST BOLT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bloody Rain", которая взята из выходящего 18 января на Napalm Records нового альбома Trapped In Chaos. Диск будет доступен в следующих вариантах:
-CD Jewelcase
-LP Gatefold Black
-LP Gatefold Blue (Napalm Mailorder exclusive)
-Digital
Трек-лист:
“The Fourth Strike”
“Dead Inside”
“The Bad Ad”
“Bloody Rain”
“Rhythm To My Madness”
“Shed My Skin”
“Killing Time”
“Trapped In Chaos”
“Another Day In Hell”
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