Видео с текстом от DUST BOLT



DUST BOLT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bloody Rain", которая взята из выходящего 18 января на Napalm Records нового альбома Trapped In Chaos. Диск будет доступен в следующих вариантах:



-CD Jewelcase

-LP Gatefold Black

-LP Gatefold Blue (Napalm Mailorder exclusive)

-Digital



Трек-лист:



“The Fourth Strike”

“Dead Inside”

“The Bad Ad”

“Bloody Rain”

“Rhythm To My Madness”

“Shed My Skin”

“Killing Time”

“Trapped In Chaos”

“Another Day In Hell”

















