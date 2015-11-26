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Dust Bolt

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26 май 2012 : 		 DUST BOLT на Napalm Records

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Видео с текстом от DUST BOLT



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DUST BOLT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bloody Rain", которая взята из выходящего 18 января на Napalm Records нового альбома Trapped In Chaos. Диск будет доступен в следующих вариантах:

-CD Jewelcase
-LP Gatefold Black
-LP Gatefold Blue (Napalm Mailorder exclusive)
-Digital

Трек-лист:

“The Fourth Strike”
“Dead Inside”
“The Bad Ad”
“Bloody Rain”
“Rhythm To My Madness”
“Shed My Skin”
“Killing Time”
“Trapped In Chaos”
“Another Day In Hell”

DUST BOLT Debuts "Bloody Rain" Lyric Video







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