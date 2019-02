сегодня



Новое видео DUST BOLT



"The Fourth Strike", новое видео группы DUST BOLT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trapped In Chaos", выпущенного в январе на Napalm Records.



Трек-лист:



“The Fourth Strike”

“Dead Inside”

“The Bad Ad”

“Bloody Rain”

“Rhythm To My Madness”

“Shed My Skin”

“Killing Time”

“Trapped In Chaos”

“Another Day In Hell”



















+0 -0









просмотров: 6