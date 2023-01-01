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Dust Bolt

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9 окт 2023 : 		 Видео с текстом DUST BOLT

3 сен 2023 : 		 Новое видео DUST BOLT

28 июл 2023 : 		 Новое видео DUST BOLT

23 май 2020 : 		 Новое от DUST BOLT

21 фев 2020 : 		 Новое от DUST BOLT

25 янв 2020 : 		 Новое видео DUST BOLT

11 апр 2019 : 		 DUST BOLT в Азии

15 фев 2019 : 		 Новое видео DUST BOLT

13 янв 2019 : 		 Новое видео DUST BOLT

18 дек 2018 : 		 Видео с текстом от DUST BOLT

23 ноя 2018 : 		 Новое видео DUST BOLT

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом DUST BOLT выйдет зимой

6 сен 2017 : 		 Новое видео DUST BOLT

3 мар 2017 : 		 Новое видео DUST BOLT

21 сен 2016 : 		 Новое видео DUST BOLT

16 авг 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DUST BOLT

8 июл 2016 : 		 Семплы новых песен DUST BOLT

24 июн 2016 : 		 Новое видео DUST BOLT

25 мар 2016 : 		 Новый альбом DUST BOLT выйдет в июле

15 янв 2016 : 		 DUST BOLT готовы к записи

13 янв 2015 : 		 Новое видео DUST BOLT

18 апр 2014 : 		 Видео с текстом от DUST BOLT

14 мар 2014 : 		 Детали нового альбома DUST BOLT

11 авг 2013 : 		 Новый альбом DUST BOLT выйдет в феврале

23 мар 2013 : 		 Новое видео DUST BOLT

19 июл 2012 : 		 Вокалист SEPULTURA на дебюте DUST BOLT
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Видео с текстом DUST BOLT



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"New Flame", новое видео с текстом группы DUST BOLT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Sound & Fury", выходящего 23 февраля 2024 года на лейбле AFM Records.

"New Flame — это энергичный трэш-гимн, довольно прямолинейный, с обманчиво замысловатым риффом. Это наш летний трэш-джем! Трек отражает дух принятия нового, открытости по отношению к свежим идеям и положительной стороне перемен. И все это - в пространстве безжалостного царства трэш металла! Итак, давайте зажжем это New Flame и будем поддерживать огонь пылающим вечно. Мы должны двигаться дальше!»

Группа DUST BOLT была образована в 2007 году друзьями детства, ярыми поклонниками металла во всех его формах. В течение последующих 16 лет квартет во главе с вокалистом Ленни Брюсом зарекомендовал себя как одна из ведущих трэш-металлических формаций Европы, выпустив четыре студийных альбома на Napalm Records — Violent Demolition (2012), Awake The Riot (2014), Mass Confusion (2016) и Trapped In Chaos (2019), множество раз разделив сцену с такими легендами как Obituary или Sepultura. В 2024 году, 23 февраля, немцы выпустят свой пятый альбом "Sound & Fury" на лейбле AFM Records. Основа нового альбома - трэш и олдскульный металл, при этом материал звучит современно и разнообразно.

Трек-лист:
01. Leave Nothing Behind
02. I Witness
03. I am the One
04. New Flame
05. Burning Pieces
06. Sound and Fury
07. Love & Reality
08. Bluedeep
09. Disco Nnection
10. You Make Me Feel (Nothing)
11. Feel the Storm
12. Little Stone




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