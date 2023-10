сегодня



Видео с текстом DUST BOLT



"New Flame", новое видео с текстом группы DUST BOLT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Sound & Fury", выходящего 23 февраля 2024 года на лейбле AFM Records.



"New Flame — это энергичный трэш-гимн, довольно прямолинейный, с обманчиво замысловатым риффом. Это наш летний трэш-джем! Трек отражает дух принятия нового, открытости по отношению к свежим идеям и положительной стороне перемен. И все это - в пространстве безжалостного царства трэш металла! Итак, давайте зажжем это New Flame и будем поддерживать огонь пылающим вечно. Мы должны двигаться дальше!»



Группа DUST BOLT была образована в 2007 году друзьями детства, ярыми поклонниками металла во всех его формах. В течение последующих 16 лет квартет во главе с вокалистом Ленни Брюсом зарекомендовал себя как одна из ведущих трэш-металлических формаций Европы, выпустив четыре студийных альбома на Napalm Records — Violent Demolition (2012), Awake The Riot (2014), Mass Confusion (2016) и Trapped In Chaos (2019), множество раз разделив сцену с такими легендами как Obituary или Sepultura. В 2024 году, 23 февраля, немцы выпустят свой пятый альбом "Sound & Fury" на лейбле AFM Records. Основа нового альбома - трэш и олдскульный металл, при этом материал звучит современно и разнообразно.



Трек-лист:

01. Leave Nothing Behind

02. I Witness

03. I am the One

04. New Flame

05. Burning Pieces

06. Sound and Fury

07. Love & Reality

08. Bluedeep

09. Disco Nnection

10. You Make Me Feel (Nothing)

11. Feel the Storm

12. Little Stone







