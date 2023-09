сегодня



Новое видео DUST BOLT



"Sound And Fury", новое видео группы DUST BOLT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sound & Fury ", выход которого намечен на 23 февраля на AFM Records. Это пятый по счету и первый альбом DUST BOLT с участием нового басиста Tom Liebing, в группе по-прежнему вокалист Lenny Bruce, гитарист Florian Dehn и барабанщик Nico Remann.



"Sound and Fury создавался, наверное, в самое мрачное и трудное время для группы. В дни пандемии, впервые с тех пор, как мы были детьми, нас разделили, и мечта, которой мы жили, казалось, умерла. Музыканты группы даже решили отдохнуть друг от друга, когда наш гитарист Фло сочинил эту прекрасную музыку, без каких-либо конкретных планов дать ей ход. Потом Ленни добавил туда необычный, но душевный вокал, а затем барабанщик Нико засунул диско-биты в металлическую песню. Мы понимали, что куча народу скажет, что такая песня не подойдет для альбома Dust Bolt. Но также мы знали, что пока мы вместе, то мы будем делать то, что считаем нужным. "Звук и ярость" — это история о дружбе, борьбе и внутренней борьбе. "Sound and Fury" это история о нас. "Sound and Fury" — это такие разные, открытые и честные Dust Bolt, делящиеся своими эмоциями с тобой и твоими друзьями."







