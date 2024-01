сегодня



Новое видео DUST BOLT



"Leave Nothing Behind", новое видео группы DUST BOLT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята c альбома "Sound & Fury", выходящего 23 февраля на AFM Records.



Фронтмен Lenny B. комментирует: «"Leave Nothing Behind" — открывающий трек нашего нового альбома, и он довольно мощный! Эта песня, возможно, одна из моих самых любимых вещей DUST BOLT. Она сочетает в себе энергию и брутальность наших предыдущих работ с мелодичностью и хитовостью новых песен. "Leave Nothing Behind" также стала первой песней, которую мы отправили Moritz'у Enders'у (звукоинженеру по сведению и мастерингу) и получили обратно в готовом виде. Тогда мы поняли, что он именно тот человек, который и должен работать над Sound & Fury! Теперь нам не терпится представить песню вживую!"»



Трек-лист:



01. Leave Nothing Behind

02. I Witness

03. I am the One

04. New Flame

05. Burning Pieces

06. Sound and Fury

07. Love & Reality

08. Bluedeep

09. Disco Nnection

10. You Make Me Feel (Nothing)

11. Feel the Storm

12. Little Stone







