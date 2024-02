сегодня



Новая песня DUST BOLT



"I am the One", новая песня группы DUST BOLT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sound & Fury:



01. Leave Nothing Behind

02. I Witness

03. I am the One

04. New Flame

05. Burning Pieces

06. Sound and Fury

07. Love & Reality

08. Bluedeep

09. Disco Nnection

10. You Make Me Feel (Nothing)

11. Feel the Storm

12. Little Stone







