THE GUESS WHO 14 сентября на CD, виниле и в цифровом виде выпустили новый альбом "The Future Is What It Used To Be". В качестве гостей в записи материала принимали участие: Tommy Shaw (STYX), Brent Fitz (SLASH, GENE SIMMONS), Jim Kale (THE GUESS WHO founding member) и Michael Devin (WHITESNAKE):



01. When We Were Young



02. Runnin' Blind



03. Talks All The Time



04. Baby Come Around



05. Haunted



06. In America



07. Playin' On The Radio



08. Give It A Try



09. Good Girl



10. Long Day



Видео на композицию "In America" доступно ниже.







