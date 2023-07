сегодня



Новое видео THE GUESS WHO



"People Around Me", новое видео группы THE GUESS WHO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Plein D'Amour", выход которого состоялся 30 июня.



Трек-лист:



“The King”

“Across The Line”

“People Around Me”

“Headline”

“Pursuit Of No Regret”

“Spaces”

“Free”

“Plein D’Amour”







