Новое видео THE GUESS WHO



"Spaces", новое видео группы THE GUESS WHO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Plein D'Amour", выход которого состоялся 30 июня.



Трек-лист:



“The King”

“Across The Line”

“People Around Me”

“Headline”

“Pursuit Of No Regret”

“Spaces”

“Free”

“Plein D’Amour”







