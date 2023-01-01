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The Guess Who

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|||| сегодня

Участники THE GUESS WHO судятся с участниками THE GUESS WHO



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Основатели THE GUESS WHO, Burton Cummings и Randy Bachman, сегодня подали в федеральный суд Лос-Анджелеса иск о ложной рекламе в ответ на действия группы "наемных музыкантов", которые гастролируют и записываются, используя название группы. Кроме того, согласно иску, эти "наемные музыканты" использовали фотографии, на которых были изображены Cummings и Bachman, чтобы создать ложное впечатление, что нанятая кавер-группа — это оригинальная THE GUESS WHO.

Jim Kale (бывший басист, которого выгнали из THE GUESS WHO в 1972 г.) и Garry Peterson (барабанщик, игравший в группе до ее расформирования в 1975 г.) обвиняются в том, что они якобы придумали обманную схему, которая заставила фанатов покупать билеты на концерты кавер-группы и внушить им, что Cummings и Bachman выступают на концертах, хотя на самом деле они не имеют никакого отношения к "кавер-группе".

В иске также утверждается, что Kale и Peterson удаляли изображения Cummings и Bachman с рекламных страниц музыкальных стриминговых платформ, таких как Spotify и Apple Music, и заменяли их фотографиями кавер-группы, пытаясь увеличить продажи билетов на живые выступления. Кроме того, в иске утверждается, что ответчики использовали песни, написанные Cummings и Bachman, для продвижения кавер-группы без получения соответствующих лицензий.

Утверждается, что действия "кавер-группы" помешали Cummings и Bachman организовать живые выступления в США и очернили наследие группы. Истцы требуют возмещения ущерба в размере более 20 млн. долларов, а также судебного постановления, предписывающего Kale и Peterson принять меры по исправлению ситуации, уведомив общественность и все заведения, где выступает кавер-группа, правдивой рекламой.

«Этим иском мы с Randy надеемся установить истину и защитить поклонников от самозванцев, пытающихся переписать историю», — говорит Cummings. «Даже после того, как нас не станет, наследие THE GUESS WHO будет жить, и мы хотим быть уверенными в том, что это наследие будет восстановлено и сохранено в истинном состоянии».

Bachman: «Мы с Burton'ом — те, кто написал песни и записал пластинки. Это голос Burton'а и моя игра на гитаре на этих альбомах. Все, кто представляет и рекламирует себя как THE GUESS WHO, — это клоны, которые обманывают наших поклонников и очерняют наследие группы. Пришло время раскрыть правду».

Интересы Cummings и Bachman представляют опытные адвокаты по вопросам индустрии развлечений Хелен Ю и Генри Селф из компании Yu Leseberg и Джеймс Д. Вайнбергер из компании Fross Zelnick.




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