9 апр 2023



Новая песня THE GUESS WHO



"Plein D'Amour", новая песня группы THE GUESS WHO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Plein D'Amour", выход которого запланирован на 30 июня.







