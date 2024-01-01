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Участники THE GUESS WHO уладили спор
После нескольких месяцев переговоров Randy Bachman и Burton Cummings из культовой канадской рок-группы THE GUESS WHO рады объявить о разрешении своего давнего спора с бывшими участниками группы Garry Peterson и Jim Kale по иску, поданному в октябре 2023 года.
Хотя детали урегулирования остаются конфиденциальными, условия включают в себя приобретение торговой марки THE GUESS WHO компанией Bachman and Cummings. Уладив давний спор о торговой марке, Bachman, Cummings, Kale и Peterson - все они являются лауреатами Canadian Music Hall Of Fame как участники THE GUESS WHO, а Bachman и Cummings - двукратные лауреаты за работу с BACHMAN-TURNER OVERDRIVE и как сольные артисты, соответственно — выразили друг другу свою признательность в духе единства в будущем.
«Мы рады, что достигли решения, которое чтит нашу общую историю и позволяет нам двигаться вперед с новым чувством цели и товарищества», — сказал Randy Bachman.
«Мы стремимся сохранить и приумножить наследие для наших поклонников по всему миру», — добавил Burton Cummings.
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