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Jason Bonham's Led Zeppelin Experience

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1 янв 2019 : 		 JASON BONHAM «с удовольствием» сыграл бы с голограммой отца

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19 окт 2010 : 		 Профессиональное видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

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|||| 1 янв 2019

JASON BONHAM «с удовольствием» сыграл бы с голограммой отца



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Jason Bonham сказал, что «с удовольствием» отдал бы дань памяти своему покойному отцу, сыграв с голограммой барабанщика LED ZEPPELIN.

Многие поклонники раскритиковали голограммы Тупака Шакура, Роя Орбисона и Ронни Джеймса Дио, которые они расценивают как заработок на имени покойной знаменитости, но некоторые из фанатов находят в этом способ воздать должное великолепным артистам, которых больше нет с нами.

Отвечая на вопрос "The Eddie Trunk Podcast", открыт ли он для обсуждения идеи выступать на сцене с голографической версией Джона Бонэма, Jason сказал: «Я бы с удовольствием попробовал и сделал бы что-нибудь в этом духе. Я думаю, что это был бы потрясающий способ почтить его память».

Jason уже участвовал в виртуальном барабанном дуэте со своим отцом почти десятилетие назад — сначала в составе JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE, а теперь его группа называется JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING. Во время исполнения композиции "Moby Dick", содержащей самое известное барабанное соло его отца, Bonham сыграл с изображением Бонзо, которое транслировалось на экран, расположенный прямо за ним.

Jason основал JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE спустя два года после того, как он принял участие в единственном выступлении LED ZEPPELIN на лондонской O2 Arena, которое было посвящено памяти друга коллектива и основателя Atlantic Records Ахмета Эртегюна. Редкий концертный сет, в котором можно увидеть Jason'a за барабанами на месте его покойного отца, был выпущен в 2012 году под названием "Celebration Day".



JASON BONHAM



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Possessed


1 янв 2019, 19:45		Его можно понять.
Только, боюсь, эта голограмма его уделает как когда-то его Великий батя гостиничные номера.


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