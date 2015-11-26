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1 янв 2019
JASON BONHAM «с удовольствием» сыграл бы с голограммой отца
Jason Bonham сказал, что «с удовольствием» отдал бы дань памяти своему покойному отцу, сыграв с голограммой барабанщика LED ZEPPELIN.
Многие поклонники раскритиковали голограммы Тупака Шакура, Роя Орбисона и Ронни Джеймса Дио, которые они расценивают как заработок на имени покойной знаменитости, но некоторые из фанатов находят в этом способ воздать должное великолепным артистам, которых больше нет с нами.
Отвечая на вопрос "The Eddie Trunk Podcast", открыт ли он для обсуждения идеи выступать на сцене с голографической версией Джона Бонэма, Jason сказал: «Я бы с удовольствием попробовал и сделал бы что-нибудь в этом духе. Я думаю, что это был бы потрясающий способ почтить его память».
Jason уже участвовал в виртуальном барабанном дуэте со своим отцом почти десятилетие назад — сначала в составе JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE, а теперь его группа называется JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING. Во время исполнения композиции "Moby Dick", содержащей самое известное барабанное соло его отца, Bonham сыграл с изображением Бонзо, которое транслировалось на экран, расположенный прямо за ним.
Jason основал JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE спустя два года после того, как он принял участие в единственном выступлении LED ZEPPELIN на лондонской O2 Arena, которое было посвящено памяти друга коллектива и основателя Atlantic Records Ахмета Эртегюна. Редкий концертный сет, в котором можно увидеть Jason'a за барабанами на месте его покойного отца, был выпущен в 2012 году под названием "Celebration Day".
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Possessed
Только, боюсь, эта голограмма его уделает как когда-то его Великий батя гостиничные номера.
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