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Jason Bonham's Led Zeppelin Experience

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JASON BONHAM шокирован, что SAMMY HAGAR его подвинул



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JASON BONHAM в интервью Ultimate Classic Rock прокомментировал свое отсутствие на будущих концертах тура с песнями VAN HALEN "The Best Of All Worlds":

«Я пытался ответить фанатам, потому что они спрашивали меня: "Почему ты не участвуешь в работе над новым материалом, который они записывают? Разве ты не собираешься вернуться на свое место?" А я ответил: "Меня уволили, так что нет". Sammy звонил мне некоторое время назад. Он спрашивал о моей маме, а потом сказал: "Знаешь, я не собираюсь много выступать в следующем году, и я собираюсь продолжить с Kenny". Должен сказать, я был немного шокирован. Я бы соврал вам, если бы не сказал, что был немного опечален, потому что в конце тура мы были в ударе. И я немного расстроился. Это было странно — после 10 лет, проведённых с ним».

Несмотря на то, что его выкинули из проекта, Jason всё равно похвалил Sammy:

«Послушайте, я люблю этого парня до безумия. Я не желаю ему ничего плохого. Я до сих пор с ним общаюсь. Честно говоря, он многому меня научил — бизнесу, позитиву. Я англичанин, я могу быть негативным половину времени. Даже если светит солнце, "но ведь может пойти дождь". Он очень помог мне в этом плане, а также в том, что касается бизнеса, и в том, что я никогда не принимаю отказа, всегда верю в себя. Так что да, это были отличные 10 лет. Он позволял мне всегда делать то, что я хотел. Когда я был занят со своими проектами, он всегда давал мне пространство. Лучше не придумаешь».




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