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JASON BONHAM о LED ZEPPELIN EVENING



JASON BONHAM в интервью WDHA-FM 105.5 FM рассказал о LED ZEPPELIN EVENING:



«Я всегда думаю, что это момент, когда мне приходится ущипнуть себя, потому что я начал этот проект как исцеляющий способ вытащить из себя LED ZEPPELIN. После выступления с оригинальной командой в декабре 2007 года [на лондонской арене O2] я помню, что когда всё прекратилось, в воздухе повис вопрос: "Что теперь?" Потому что я шесть недель проводил каждый день с участниками LED ZEPPELIN [при подготовке к лондонскому шоу]. Каждый день мы были вместе, общались, рассказывали истории. Они рассказывали мне то, чего я не знал — теперь я уже взрослый — они рассказывали мне разные истории. И вдруг я почувствовал себя частью этого. И моя мама спросила: "С тобой всё будет в порядке, когда всё закончится?" Я ответил: "Да, я справлюсь". Потому что мне дали ключи от королевства, и я сидел на троне величайшей рок-н-ролльной группы в мире. Так что когда всё закончилось, было тяжело, должен сказать. А когда появилась идея: "Почему бы не создать трибьют-группу?", я подумал: "Вы шутите? Я только что играл с [оригинальными участниками]. Я не хочу всё опошлить". Так что всё это стало для меня исцеляющим опытом. И я понял, что дело в фанатах. Причина, по которой мы всё ещё делаем это, после того как я избавился от своих историй типа: "это я и мой отец", не в этом. В этом выражается любовь к отцу, моей и всех остальных, потому что у всех нас есть истории о том, что он значил для нас. Я потерял своего отца, вы потеряли своего барабанщика. Так что это единственная причина — любовь и страсть, благодаря которым мы делаем это и продолжаем делать. Потому что есть много других вещей, которые мне нравится делать».







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