PETER FRAMPTON едет в прощальный тур

Легендарный гитарист PETER FRAMPTON подтвердил, что отправляется в прощальное турне, получившее название "Peter Frampton Finale - The Farewell Tour", которое стартует летом. В качестве специального гостя в нём примет участие группа JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING, а Julian Frampton выйдет на сцену городов западного побережья. Кроме того, на ряде концертов на сцену выйдут дополнительные особые гости.
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