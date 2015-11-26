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Jason Bonham's Led Zeppelin Experience

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25 фев 2019 : 		 PETER FRAMPTON едет в прощальный тур

1 янв 2019 : 		 JASON BONHAM «с удовольствием» сыграл бы с голограммой отца

25 июн 2018 : 		 JASON BONHAM почтил память Винни Пола

28 фев 2018 : 		 JASON BONHAM объяснил смену названия LED ZEPPELIN EXPERIENCE на LED ZEPPELIN EVENING

22 дек 2015 : 		 JASON BONHAM верит, что LED ZEPPELIN «ещё соберутся»

18 дек 2015 : 		 JASON BONHAM о секретных репетициях с PHIL'ом COLLINS'ом

11 окт 2011 : 		 JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE в 'Mark And Brian Show'

6 авг 2011 : 		 Видео JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

1 май 2011 : 		 JASON BONHAM и NICOLE SCHERZINGER записали кавер на "Black Dog"

19 окт 2010 : 		 Профессиональное видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

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PETER FRAMPTON едет в прощальный тур



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Легендарный гитарист PETER FRAMPTON подтвердил, что отправляется в прощальное турне, получившее название "Peter Frampton Finale - The Farewell Tour", которое стартует летом. В качестве специального гостя в нём примет участие группа JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING, а Julian Frampton выйдет на сцену городов западного побережья. Кроме того, на ряде концертов на сцену выйдут дополнительные особые гости.



PETER FRAMPTON Announces Farewell Tour; JASON BONHAM




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