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JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алкашке»



JASON BONHAM в интервью "Scars And Guitars" рассказал о том, что не берёт в рот крепкого уже 22 года:



«Я хороший мальчик и не пью уже 22 года. И я никогда не думал, что буду говорить это, потому что я любил хорошо выпить, как и все остальные, но на самом деле я любил гораздо больше, чем одну или две. Я был Олимпийским чемпионом по выпивке... Так что я никогда не представлял, что буду играть музыку без алкоголя... Но мне это на самом деле очень нравится... Я всё ещё играю в группах, в которых музыканты выпивают, а на следующий день говорят: "Ну и шоу. Отличное шоу было прошлым вечером". А я отвечаю: "Было? Ты уверен в этом? Ты отключился примерно за шесть песен до конца". А они мне: "Неужели?" — "Да".



Так что мне просто повезло это понять, и вокруг меня были люди, которые нормально к этому относились. Это удивительно. Людей, у которых определённо были проблемы, я больше никогда не видел, они считали меня угрозой, потому что я был зожником. А люди, для которых это нормально и они никогда не сомневались в том, что могут выпивать, а я по-прежнему могу общаться с ними, пьют и не чувствуют себя виноватыми. Я никогда не хотел бы, чтобы кто-то чувствовал себя неловко только потому, что я пью... Для меня было лучше не пить... Поэтому я играю музыку дольше трезвым, чем пьяным».



На вопрос, удалось ли ему бросить пить в одночасье или это был постепенный процесс, он сказал:



«Я бы не сказал, что это произошло в одночасье. Я ушёл в запой и вдруг подумал: "Офигеть. Как мне вернуть расположение супруги? Вот блин". И у меня была пара моментов, когда я просыпался в больнице. Она тогда ещё не знала об этом. А врачи говорили: "Тебе повезло, что ты жив. Ты потерял сознание. Ты ударился головой. Ты сделал то-то и то-то. Мы нашли все эти вещи в твоём организме". А я отшучивался и говорил: "Это последний раз, когда я звоню этому парню. Он сказал, что это..." Потому что мне было немного стыдно. Когда ты просыпаешься, и у тебя все вещи разбросаны, и они говорят: "Он очухался", а ты думаешь: "Как я здесь оказался? Я должен был быть в самолёте минуту назад. Почему я не на самолёте до дома?" Тогда я только вернулся из поездки в Кабо-Сан-Лукас. Это был первый раз, когда я играл с Sammy Hagar'ом. Это было в 1997-м году. И мне потребовалось ещё четыре года, чтобы не воспринимать это настолько серьёзно — ещё четыре года, прежде чем я решил: "Да, лучше мне собраться с духом. Я лучше разберусь со своими проблемами". Потребовался крах музыки в целом в моей жизни, чтобы я вдруг понял: "У меня проблема"».



Он также рассказал о посещении реабилитационного центра для музыкантов в Великобритании, который в конечном итоге помог ему встать на путь трезвости:



«Моя жена отвезла меня из Манчестера в Лондон, и я зарегистрировался. И они спрашивают: "Кого ты хочешь увидеть? Eric'a или Pete'a?" Я совершенно не врубаюсь: "Что? Что значит Eric'a или Pete'a? О! Clapton'a или Townshend'a!" Итак, я выбрал Pete'a, и он был моей опорой, когда я оказался на этом пути. Со мной был лучший трезвенник в мире, и он рассказывал мне истории о моём старике, забирал меня и возил на собрания. Он задал мне старт. И я благодарен ему по сей день за то, что у меня был такой человек, как он, который объяснил мне всё совсем по-другому. Это не был, например, таксист с соседней улицы. И нет ничего неуважительного в том, чтобы послушать, как говорит один из таких парней, но я не мог относиться к таксисту с доверием... Но к кому-то вроде Pete'a я мог так относиться... И с того момента мне удалось сохранить трезвость. Так что я очень ему благодарен!»







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