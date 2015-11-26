сегодня



JASON BONHAM извинился перед JIMMY PAGE'ем за «оскорбительные и не соответствующие действительности утверждения» по поводу злоупотребления кокаином



Jason Bonham извинился перед товарищем своего отца по LED ZEPPELIN Jimmy Page'ем за то, что утверждал, что гитарист якобы пристрастил его к кокаину.



Во время недавней беседы с Говардом Стерном пятидесятидвухлетний барабанщик, стоящий во главе проекта JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING, упомянул один эпизод, связанный с наркотиками, предположительно произошедший в отеле во время тура LED ZEPPELIN:



«Нас позвали в его номер. Мне на тот момент было шестнадцать, и там была женщина, которая сидела на полу в ошейнике и мяукала, у него [Jimmy] была такая штука для порошка, он повернул её ко мне и сказал: "Угощайся". Я сказал: "Спасибо". Он такой: "Ты же уже пробовал до этого, так ведь?" Я ответил: "Ясен перец, конечно". Он передал мне поднос, и я вынюхал всё разом. Он посмотрел на меня и сказал: "Ну прям как папаша — знаешь, здесь вообще-то было на всех"».



Но Jason, который ранее заменял своего покойного отца во время реюнион-шоу LED ZEPPELIN в 2007 году, а также был барабанщиком Page'a во время тура 1988 года "Outrider", сейчас решил взять назад свои прошлые комментарии и принёс личные извинения Page'y.



В официальном сообщении на своём сайте Bonham написал:



«Девятого или около того апреля 2019 года я, Jason Bonham, давал интервью Говарду Стерну на радио. В этом интервью я сделал несколько оскорбительных и несоответствующих действительности заявлений, касающихся мистера James'а Page'а из легендарной группы LED ZEPPELIN.



Я безоговорочно отказываюсь от всех оскорбительных и порочащих честь и достоинство комментариев в адрес мистера J Page'а, которые я сделал в том интервью. В особенности хочу подчеркнуть, что моё утверждение о том, что мистер J Page якобы предлагал мне какие-либо запрещённые вещества, когда я был несовершеннолетним или когда-либо ещё, является полной и безосновательной ложью.



Я решительно приношу мистеру Page'у свои глубочайшие извинения за свои безосновательные и ложные комментарии в его адрес.



Ради моего многолетнего уважения к мистеру Page'у в дальнейшем я не буду давать комментарии по поводу означенного интервью и обещаю не давать более комментариев, которые могут показаться мистеру Page'у оскорбительными сейчас и впредь».



Во время беседы с Говардом Стерном Jason также вспомнил следующий эпизод:



«Я тогда тоже как следует нюхнул, они про это как-то узнали, и Jimmy урезал своё соло. Я был уже на полпути к гримёркам, когда вдруг услышал, что мне нужно прямо сейчас идти [к ним]... Я побежал назад, и там стоял Jimmy. Он просто стоял там и злился, что мы ему ничего не предложили!».











+0 -2



( 2 )





просмотров: 1156

