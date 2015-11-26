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Angel

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17 янв 2019 : 		 PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL

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23 июн 2018 : 		 GREGG GIUFFRIA присоединился на сцене к бывшим коллегам по ANGEL

18 сен 2017 : 		 Участники ANGEL собрались для клипа PUNKY MEADOWS

16 мар 2017 : 		 Бывшие участники ANGEL вновь вышли на сцену

15 авг 2016 : 		 Планов по поводу реюниона ANGEL нет

21 май 2016 : 		 Музыканты ANGEL получили награду "Легенд глэм-рока"

19 май 2016 : 		 Видео от гитариста ANGEL

15 апр 2016 : 		 О новом альбоме гитариста ANGEL

21 мар 2016 : 		 Сольный альбом гитариста ANGEL выйдет в мае

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28 апр 2014 : 		 Видео ANGEL 1978 года

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PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL



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После ряда выступлений в 2018 году, которые состоялись впервые более чем за 35 лет, PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO приняли решение возродить легенду сцены 70-х, группу ANGEL, новая реинкарнация которой получила название ANGEL FEATURING PUNKY MEADOWS AND FRANK DIMINO. В состав команды также входят музыканты, которые играли в 2018 году в туре: Danny Farrow, Charlie Calv, Steve Ojane и Billy Orrico.

«Имея собственные проекты и гостя на записи друг друга, вполне естественно, что мы пришли к проекту PUNKY MEADOWS & FRANK DIMINO OF ANGEL. Этот проект привёл нас к успешному туру 2018 ода. Отличное взаимодействие и взаимопонимание, в свою очередь, привело к тому, что в 2019-м мы будем творить и выступать как NGEL FEATURING PUNKY MEADOWS AND FRANK DIMINO.

Мы запишем новый альбом и отправимся в турне в апреле. Мы очень рады сообщить, что группа STARZ будет играть с нами в качестве группы разогрева!!!»



PUNKY MEADOWS And FRANK DIMINO Resurrect ANGEL, Announce Plans For New Album



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