сегодня



PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL



После ряда выступлений в 2018 году, которые состоялись впервые более чем за 35 лет, PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO приняли решение возродить легенду сцены 70-х, группу ANGEL, новая реинкарнация которой получила название ANGEL FEATURING PUNKY MEADOWS AND FRANK DIMINO. В состав команды также входят музыканты, которые играли в 2018 году в туре: Danny Farrow, Charlie Calv, Steve Ojane и Billy Orrico.



«Имея собственные проекты и гостя на записи друг друга, вполне естественно, что мы пришли к проекту PUNKY MEADOWS & FRANK DIMINO OF ANGEL. Этот проект привёл нас к успешному туру 2018 ода. Отличное взаимодействие и взаимопонимание, в свою очередь, привело к тому, что в 2019-м мы будем творить и выступать как NGEL FEATURING PUNKY MEADOWS AND FRANK DIMINO.



Мы запишем новый альбом и отправимся в турне в апреле. Мы очень рады сообщить, что группа STARZ будет играть с нами в качестве группы разогрева!!!»











+0 -0









просмотров: 201