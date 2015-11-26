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Гитарист ANGEL — о своём возможном появлении в KISS



В рамках беседы с Andrew DiCecco Punky Meadows рассказал о том, как чуть не оказался в составе KISS:



«С KISS получилось так: Angel распались, и Gregg (Giuffria — клавишные), Barry (Brandt — ударные) и я остались в группе. Мы собрали коллектив с Ricky Phillips'ом из The Babys, Fergie Frederiksen'ом, который тоже был отличным певцом, Gregg'ом и мной. Итак, мы собрали эту группу и готовились заключить сделку. KISS и Gene — эти ребята так меня любили; они всегда восторгались мной. И я тоже их любил. Gene и Paul были в студии, записывались, а Barry Levine был их фотографом. Он делал все фотографии для KISS и Angel, и он также был нашим другом. Он был в студии с Gene'ом и Paul'ом, и однажды он позвонил мне. Он сказал: "Привет, Punky. Думаю, ты слышал, что KISS ищут гитариста". Они дали объявление в какой-то музыкальной газете в Лос-Анджелесе и пригласили несколько человек на прослушивание. И вот Barry упомянул моё имя Gene'y, и тот воскликнул: "Отличная идея!" Итак, Barry Levin позвонил мне и сказал: "Они ищут гитариста, и Gene думает, что это будет отличная идея, если ты будешь играть с ним". На что я ответил: "Хорошо, пусть Gene мне позвонит". Спустя какое-то время он мне набрал и сказал: "Эй, да, было бы здорово, если бы ты пришёл и поиграл с группой. Просто выучи одну сторону альбома "KISS Alive!" Неважно, какая это сторона. Любую сторону". Так что мне пришлось настроить свою гитару на полтона ниже, потому что они всегда так делали, а я никогда. [Смеётся]".



Итак, я выучил пару их песен и сказал: "Ладно, я пойду", потому что Gene попросил меня пойти, мы были друзьями. Я отправился в SIR Studios, кажется, именно там это было, зашёл туда, а они играли "Communication Breakdown" Led Zeppelin. Там были только Paul и Gene; Eric Carr был на барабанах. Так что я вошёл, подключился и сыграл. Всё прошло отлично; звучало великолепно. Gene подошёл ко мне и сказал: "Давай сядем и поговорим о делах. Ты получил это место". А я ему отвечаю: "Gene, знаешь, сначала я должен поговорить с Greg'ом. Мы с ним готовимся к заключению контракта. Я должен сначала поговорить с ним". Как только я это сказал, думаю, я оскорбил Gene'a. Он встал и сказал: "Пойдём, Paul. Пойдём". И они ушли. Они просто ушли. Потом я вернулся домой, и тут мне звонит Barry Levine и говорит: "Punky, что ты наделал?" Я говорю: "Что ты имеешь в виду?" Он говорит: "Paul и Gene вернулись с отвисшими челюстями. Gene сказал, что никто никогда не отказывался от KISS!" А я отвечаю: "Да я не отказывал им, Barry, я просто сказал, что я сейчас с Gregg'ом, мы собрали группу и готовились подписать контракт, а он просто ушёл". На что Barry отвечает: "Они собирались платить тебе $200,000 в год, плюс бонусы". В то время я был на мели. И я выдавил: "Ну, я не хотел этого делать. Я не знаю, что сказать". На этом всё и закончилось; я больше никогда не возвращался к этому».







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