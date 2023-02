сегодня



Новая песня ANGEL



"It's Alright", новая песня группы ANGEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Once Upon A Time", выход которого запланирован на 21 апреля на Cleopatra Records:



01. The Torch

02. Black Moon Rising

03. It's Alright

04. Once Upon A Time An Angel And A Devil Fell In Love (And It Did Not End Well)

05. Let It Rain

06. Psyclone

07. Blood Of My Blood, Bone Of My Bone

08. Turn The Record Over

09. Rock Star

10. Without You

11. Liar Liar



Bonus tracks (CD only)



12. Daddy's Girl

13. C'mon

14. Let The Kid Out







