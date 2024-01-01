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FELIX ROBINSON выступит с ANGEL



ANGEL сообщили о том, что FELIX ROBINSON отыграет с группой на пяти выступлениях в апреле.



Punky: «К сожалению, мы вынуждены были отпустить из группы Steve [Ojane]. Но мы очень рады объявить о нашем новом басисте Tommy Caradonna. Он отличный басист, отличный парень и красавчик. Так что с нетерпением ждем выхода на сцену и других музыкальных начинаний с ним. Также не могу дождаться, когда снова выйду на сцену с Felix Robinson! Это будет потрясающе! ANGEL зажгут мир в 2024 году! Пора отрываться!!!»



Frank: «Это так здорово, что Felix вернется на несколько концертов. Я знаю, что он хотел снова сыграть в своем родном городе Сент-Луисе, и я рад, что мы втроем, вместе с остальными участниками ANGEL, можем сделать это вместе. Что касается нашего нового бас-гитариста, то найти подходящую кандидатуру для ANGEL очень сложно, но, пройдя через весь процесс, именно Tommy отличился больше всех. Это отличный музыкант и желанное дополнение к ANGEL».



Farrow: «Как только я посмотрел видео, присланные Tommy, и услышал его великолепную, солидную игру на басу, а также его великолепное сценическое поведение, я понял, что он — именно тот, кто нам нужен».







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