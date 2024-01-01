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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Angel

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11 фев 2024 : 		 FELIX ROBINSON выступит с ANGEL

23 фев 2023 : 		 Новая песня ANGEL

9 июл 2021 : 		 Гитарист ANGEL — о своём возможном появлении в KISS

1 мар 2021 : 		 ANGEL готовятся к записи альбома

25 июл 2020 : 		 Почему ANGEL не ездили с KISS

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ANGEL

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27 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома ANGEL

12 сен 2019 : 		 Новый альбом ANGEL выйдет осенью

17 янв 2019 : 		 PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL

31 июл 2018 : 		 Бокс-сет ANGEL выйдет летом

23 июн 2018 : 		 GREGG GIUFFRIA присоединился на сцене к бывшим коллегам по ANGEL

18 сен 2017 : 		 Участники ANGEL собрались для клипа PUNKY MEADOWS

16 мар 2017 : 		 Бывшие участники ANGEL вновь вышли на сцену

15 авг 2016 : 		 Планов по поводу реюниона ANGEL нет

21 май 2016 : 		 Музыканты ANGEL получили награду "Легенд глэм-рока"

19 май 2016 : 		 Видео от гитариста ANGEL

15 апр 2016 : 		 О новом альбоме гитариста ANGEL

21 мар 2016 : 		 Сольный альбом гитариста ANGEL выйдет в мае

3 апр 2015 : 		 Гитарист ANGEL работает над сольником

28 апр 2014 : 		 Видео ANGEL 1978 года

10 июл 2008 : 		 ANGEL сочиняют новый материал
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FELIX ROBINSON выступит с ANGEL



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ANGEL сообщили о том, что FELIX ROBINSON отыграет с группой на пяти выступлениях в апреле.

Punky: «К сожалению, мы вынуждены были отпустить из группы Steve [Ojane]. Но мы очень рады объявить о нашем новом басисте Tommy Caradonna. Он отличный басист, отличный парень и красавчик. Так что с нетерпением ждем выхода на сцену и других музыкальных начинаний с ним. Также не могу дождаться, когда снова выйду на сцену с Felix Robinson! Это будет потрясающе! ANGEL зажгут мир в 2024 году! Пора отрываться!!!»

Frank: «Это так здорово, что Felix вернется на несколько концертов. Я знаю, что он хотел снова сыграть в своем родном городе Сент-Луисе, и я рад, что мы втроем, вместе с остальными участниками ANGEL, можем сделать это вместе. Что касается нашего нового бас-гитариста, то найти подходящую кандидатуру для ANGEL очень сложно, но, пройдя через весь процесс, именно Tommy отличился больше всех. Это отличный музыкант и желанное дополнение к ANGEL».

Farrow: «Как только я посмотрел видео, присланные Tommy, и услышал его великолепную, солидную игру на басу, а также его великолепное сценическое поведение, я понял, что он — именно тот, кто нам нужен».




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