5 фев 2025



ANGEL отметят юбилей дебютного альбома



ANGEL отметят 50-летний юбилей дебютного альбома выпуском ремастированной версии, которая будет доступна в диджипаке или на виниле двух видов (300 копий бело-голубого винила и 700 копий черно-синего), а уже в марте коллектив отправится в специальное турне:



March 13 - Angel City Music Hall, Manchester, NH

March 14 - The Vault Music Hall, New Bedford, MA

March 15 - The Strand Theater, Hudson Falls, NY

March 19 - The Sellersville Theater, Sellersville, PA

March 22 - The Wildey Theater, Edwarsdsville, IL

April 19 - The Token Lounge, West Midland, MI

April 22 - The Winchester, Lakewood, OH

April 26 - The Arcada Theater, St. Charles, IL

June 07 - The Whisky, Hollywood, CA

June 08 - Fulton 55, Fresno, CA

June 09 – Vamp'd, Las Vegas, NV



Трек-лист:



“Tower”

“Long Time”

“Rock & Rollers”

“Broken Dreams”

“Mariner”

“Sunday Morning”

“On & On”

“Angel (Theme)”











