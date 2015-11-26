сегодня



Почему ANGEL не ездили с KISS



В рамках недавнего выпуска 80’s Glam Metalcast гостем программы был Punky Meadows из ANGEL и, в частности, он ответил на вопрос о том, почему они никогда не ездили в тур с KISS, хотя и были на одном лейбле:



«Gene, Paul (Stanley) и Ace (Frehley) пришли на нас посмотреть в Богиз, так как были тогда в городе. Они сказали, что мы им очень понравились, и они посчитали, что мы были классными. Тогда мы как раз искали лейбл, и наш менеджер предложил Casablanca. Он заметил, что и KISS были на этом лейбле. Мы сказали ему, что KISS видели нас и мы им очень понравились. Так что наш менеджер позвонил Neil'y Bogart'y

и попросил о прослушивании. Neil подумал, что будет хорошим вариантом, если ANGEL выступят на разогреве у KISS в Анахайме и он сможет увидеть нас в деле. Он сказал, что перезвонит и всё утрясёт. Он перезвонил, но... сказал, что подпишет нас не глядя, потому что Gene Simmons сказал ему, "что ни при каких обстоятельствах ANGEL не будут играть перед нами". Мы тогда все были хорошими друзьями. Я люблю этих парней, они отличные!»







+0 -0



просмотров: 193

