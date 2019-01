4 янв 2019



Сольный альбом JOHN SYKES выйдет в этом году



Легендарный британский гитарист John Sykes (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) в этом году выпустит свой первый за 19 лет сольный альбом на Golden Robot Records. В пока ещё не получивший название новый диск (ранее было анонсировано, что он будет называться "Sy-Ops"), как ожидается, войдут, помимо прочих, следующие треки: "Dawning Of A Brand New Day", "Believe In Yourself", "My Guitar" and "Out Alive".



59-летний музыкант собрал материал для нового альбома почти пять лет назад. «Но потом мой менеджер умер, — сказал John. — С ним я потерял того, кому я действительно доверял. Так что я заморозил работу над диском».



По словам Sykes'а, оправдает ожидания поклонников: «Те, кому понравилось то, что я сделал в 1987 году [на одноимённом альбоме] WHITESNAKE и на двух студийных альбомах BLUE MURDER, будут довольны новым материалом».



Гостями на альбоме станут следующие музыканты:



* Josh Freese (WEEZER, A PERFECT CIRCLE, GUNS N' ROSES, DEVO) — барабаны;



* Tony Franklin (THE FIRM) — бас;



* Chris Chaney (JANE'S ADDICTION) — бас;



* Jamie Muhoberac (THE ALL-AMERICAN REJECTS, FLEETWOOD MAC, THE ROLLING STONES) — клавишные.























