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*Умер Джон Сайкс 124
*EXODUS меняют нового на старого 55
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John Sykes

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MIKAEL ÅKERFELDT почтил память Джона Сайкса



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MIKAEL ÅKERFELDT отреагировал на известие о смерти Джона Сайкса:

«Я был удивлён и шокирован, узнав о кончине великого Джона Сайкса. Это гитарист, который почти кадр за кадром повторяет образ, возникающий при мысли о "хеви-металл/рок-гитаристе".

Я никогда не был большим поклонником TYGERS OF PAN TANG, потому что никогда их особо не слушал. У меня есть альбом "Wild Cat" и некоторые другие, но когда я думаю о Джоне Сайксе, я вспоминаю "1987" WHITESNAKE, а также BLUE MURDER - его отличный проект с Carmine Appice и Tony Franklin. Музыка BLUE MURDER иногда используется OPETH, когда мы чувствуем усталость и недостаток энергии перед выступлением. Иногда мы ставим песню BLUE MURDER "I'm On Fire", но с Kelly Keeling'ом на вокале. Эта песня точно вас разбудит, она такая зажигательная! И, конечно же, есть альбом THIN LIZZY, в котором он участвовал, — "Thunder And Lightning". Отличная пластинка!

Я видел его вживую только один раз. Он был фронтменом воссоединившейся версии THIN LIZZY, которая, как мне показалось, была скорее данью уважения Филу Лайнотту. В любом случае было здорово услышать эти классические песни, даже если Фила там не было. Я знаю, что гитарист OPETH Fredrik — большой поклонник Сайкса и даже тусовался с ним пару раз. Это уже другая история, и лучше всего её расскажет он сам.

Джон был великолепным гитаристом, на мой взгляд. И певцом/соавтором тоже! У него было широкое вибрато, к которому, я полагаю, необходимо привыкнуть, но мне всегда нравились его чувственность и эмоциональная игра. Впервые я услышал о нём, когда он появился в клипе на песню "Slow An' Easy" группы WHITESNAKE. Это была новая версия песни, к которой я привык, дополненная переделанными Сайксом гитарными наложениями. Он сделал её более металлической (что мне понравилось), но у него хватило хорошего вкуса сохранить оригинальное (и прекрасное) гитарное соло Micky Moody.

В общем, я немного отвлёкся. От имени OPETH я хочу выразить наши самые тёплые соболезнования семье и друзьям Джона. Это действительно большая потеря!»




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