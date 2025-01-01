27 янв 2025



STEVE VAI о Джоне Сайксе



STEVE VAI в недавнем интервью почтил память Джона Сайкса:



«Джон был феноменальным рок-гитаристом. Когда в 1987 году вышла пластинка WHITESNAKE [с одноимённым названием], мы все были просто ошеломлены. Он захватил ту звуковую реальность с гитарным тембром и стилем игры, от которого словно начиналась лихорадка. Он оставил большой отпечаток, и многое подарил миру. Он был великим музыкантом и крутым гитарным оркестровщиком.



Я не очень хорошо его знал. Наши дети вместе ходили в школу. Он жил прямо на соседней улице, и наши дети ходили в одну школу, и его сын часто приходил к нам, но на самом деле мы никогда не общались, мы всегда были в туре или ещё где-нибудь.



Он держал свою болезнь в тайне, так что я не знал о ней, и не знаю никого из тех, кто знал Джона, и кто знал бы о его недуге.



Всё в этом мире приходит и уходит, а если оно не уходит, это лишь значит, что ты уже ушёл раньше.



Но он справился. Он появился и поднял планку для всей сцены. Он действительно сделал это».







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