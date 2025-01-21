Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 36
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 29
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 28
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON 21
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 36
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 29
[= ||| все новости группы



*

John Sykes

*
| - |

|||| сегодня

Умер Джон Сайкс



zoom
Джон Сайкс (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) скончался в возрасте 65 лет:

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Джон Сайкс скончался после тяжелой борьбы с раком. Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, чье присутствие освещало комнату.

Он, безусловно, двигался под ритм собственного барабана и всегда поддерживал отстающих. В последние дни жизни он говорил о своей искренней любви и благодарности своим поклонникам, которые поддерживали его все эти годы.

Мы надеемся, что свет его памяти погасит тень его отсутствия».








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 янв 2025
g
gravitgroove
Хороший был гитарист.
Доброй памяти.
21 янв 2025
H
HELLECTOR
Ничего себе.
R.I.P.

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом