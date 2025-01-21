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Умер Джон Сайкс



Джон Сайкс (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) скончался в возрасте 65 лет:



«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Джон Сайкс скончался после тяжелой борьбы с раком. Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, чье присутствие освещало комнату.



Он, безусловно, двигался под ритм собственного барабана и всегда поддерживал отстающих. В последние дни жизни он говорил о своей искренней любви и благодарности своим поклонникам, которые поддерживали его все эти годы.



Мы надеемся, что свет его памяти погасит тень его отсутствия».















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