Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 30
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 23
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
*Новое видео DREAM THEATER 19
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
[= ||| все новости группы



*

John Sykes

*



24 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе

23 янв 2025 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT почтил память Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Музыканты о смерти Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Умер Джон Сайкс

8 июл 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

3 янв 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

18 ноя 2019 : 		 JOHN SYKES ушел с GOLDEN ROBOT RECORDS

4 янв 2019 : 		 Сольный альбом JOHN SYKES выйдет в этом году

4 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES

7 мар 2017 : 		 JOHN SYKES выпускает новый альбом

1 янв 2015 : 		 JOHN SYKES: Сэмплы с нового сольного альбома

22 мар 2013 : 		 Музыканты для сольного альбома JOHN SYKES

5 фев 2013 : 		 JOHN SYKES готовит новую сольную работу
| - |

|||| 24 янв 2025

MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе



zoom
MARTY FRIEDMAN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" почтил память Джона Сайкса:

«Джон Сайкс оказал на меня большое влияние, когда я был подростком и развивал своё звучание и свой стиль, играя ту музыку, которой я хотел заниматься. Я просто хочу сказать, что очень расстроен этим известием, потому что когда я услышал TYGERS OF PAN TANG, я был очень увлечён новой волной британского тяжёлого металла, и это было очень инновационно с точки зрения тяжёлого металла и ритм-гитары в роке, и это было своего рода его отличительной чертой.

Кто-то может меня поправить, но я думаю, что Джон Сайкс был первым музыкантом в качестве соло-гитариста, по крайней мере, первым музыкантом, который попал в поле моего зрения, и который играл просто умопомрачительные партии в этом контексте. Я имею в виду, что в то время были крутые ритмы, а соло были обычными, просто подходящими к песням. Но когда Джон Сайкс появился в TYGERS на альбоме "Spellbound", это стало для меня переломным моментом. Он был первым музыкантом в этом жанре, которого я услышал, и который решил: "Соло-гитаристы могут занять захватывающее место в звучании группы". Он оказал огромное влияние на меня и на многих людей, с которыми я познакомился за годы игры в металле. Поэтому я просто хотел сказать об этом и пожелать всего наилучшего его семье. И я знаю, что все в мире тяжёлого металла, хард-рока и гитары многим ему обязаны. И я хотел высказать это вслух, потому что очень грустно слышать такие новости. Он внёс огромный вклад в музыку».

Он также рассказал о том, что именно в игре Сайкса было заметно сразу:

«Он был простым парнем. Он не из тех, кто хорошо звучит благодаря эффектам и странным звуковым текстурам. И в этом нет ничего плохого — у некоторых людей есть таланты в этой области, которыми я очень восхищаюсь, но я думаю, что на меня он особенно повлиял тем, что просто приходил и подключал гитару, у него были руки, своё звучание и свой почерк. Я думаю, что в тот момент я, вероятно, подсознательно уловил это. Он не полагался на разные фишки, он был настоящим музыкантом, который работал руками. И как только вы слышали его соло, песня выходила на новый уровень. И в то время я был очарован этим, потому что мне нравилась новая волна британского тяжёлого металла. А партии соло-гитары в ней всегда были... какой бы термин тут подобрать... какими-то проходными. Они определённо не были на уровне Джона Сайкса. Нужно быть настоящим музыкантом, чтобы так играть. Поэтому, когда я услышал его, для меня открылось много нового, и я пытался стать более похожим на него и, когда наступает время соло, сделать его захватывающей частью песни. Он делал это ещё до того, как тяжёлый металл стал популярным. Так что я думаю, он оставил большой след во многих людях, не только во мне».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 1457

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом