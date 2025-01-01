24 янв 2025



MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе



MARTY FRIEDMAN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" почтил память Джона Сайкса:



«Джон Сайкс оказал на меня большое влияние, когда я был подростком и развивал своё звучание и свой стиль, играя ту музыку, которой я хотел заниматься. Я просто хочу сказать, что очень расстроен этим известием, потому что когда я услышал TYGERS OF PAN TANG, я был очень увлечён новой волной британского тяжёлого металла, и это было очень инновационно с точки зрения тяжёлого металла и ритм-гитары в роке, и это было своего рода его отличительной чертой.



Кто-то может меня поправить, но я думаю, что Джон Сайкс был первым музыкантом в качестве соло-гитариста, по крайней мере, первым музыкантом, который попал в поле моего зрения, и который играл просто умопомрачительные партии в этом контексте. Я имею в виду, что в то время были крутые ритмы, а соло были обычными, просто подходящими к песням. Но когда Джон Сайкс появился в TYGERS на альбоме "Spellbound", это стало для меня переломным моментом. Он был первым музыкантом в этом жанре, которого я услышал, и который решил: "Соло-гитаристы могут занять захватывающее место в звучании группы". Он оказал огромное влияние на меня и на многих людей, с которыми я познакомился за годы игры в металле. Поэтому я просто хотел сказать об этом и пожелать всего наилучшего его семье. И я знаю, что все в мире тяжёлого металла, хард-рока и гитары многим ему обязаны. И я хотел высказать это вслух, потому что очень грустно слышать такие новости. Он внёс огромный вклад в музыку».



Он также рассказал о том, что именно в игре Сайкса было заметно сразу:



«Он был простым парнем. Он не из тех, кто хорошо звучит благодаря эффектам и странным звуковым текстурам. И в этом нет ничего плохого — у некоторых людей есть таланты в этой области, которыми я очень восхищаюсь, но я думаю, что на меня он особенно повлиял тем, что просто приходил и подключал гитару, у него были руки, своё звучание и свой почерк. Я думаю, что в тот момент я, вероятно, подсознательно уловил это. Он не полагался на разные фишки, он был настоящим музыкантом, который работал руками. И как только вы слышали его соло, песня выходила на новый уровень. И в то время я был очарован этим, потому что мне нравилась новая волна британского тяжёлого металла. А партии соло-гитары в ней всегда были... какой бы термин тут подобрать... какими-то проходными. Они определённо не были на уровне Джона Сайкса. Нужно быть настоящим музыкантом, чтобы так играть. Поэтому, когда я услышал его, для меня открылось много нового, и я пытался стать более похожим на него и, когда наступает время соло, сделать его захватывающей частью песни. Он делал это ещё до того, как тяжёлый металл стал популярным. Так что я думаю, он оставил большой след во многих людях, не только во мне».







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