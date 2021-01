сегодня



JOHN SYKES представил новое видео



JOHN SYKES (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) выпустил видео на "Dawning Of A Brand New Day", которая будет включена в новую работу, "Sy-Ops", выходящую в этом году.













