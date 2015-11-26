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Lords of Black

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6 янв 2019 : 		 RONNIE ROMERO ушёл из LORDS OF BLACK

12 апр 2018 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

10 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDS OF BLACK выйдет в мае

21 мар 2017 : 		 Кавер-версия BRUCE DICKINSON от LORDS OF BLACK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия QUEEN от LORDS OF BLACK

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от LORDS OF BLACK

25 июн 2016 : 		 Кавер-версия RAINBOW от LORDS OF BLACK

30 май 2016 : 		 Видео с выступления LORDS OF BLACK

19 май 2016 : 		 Кавер-версия DIO от LORDS OF BLACK

6 май 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

8 мар 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

26 фев 2016 : 		 Новая песня LORDS OF BLACK

10 фев 2016 : 		 Новая песня LORDS OF BLACK

26 янв 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

15 дек 2015 : 		 Новый альбом LORDS OF BLACK выйдет в марте

10 окт 2014 : 		 Видео с текстом от LORDS OF BLACK

3 окт 2014 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

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RONNIE ROMERO ушёл из LORDS OF BLACK



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Вокалист RAINBOW Ronnie Romero покинул LORDS OF BLACK. Он объявил о своём уходе из испанской мелодик-прог-металлической группы в посте на своей странице в Facebook: «Просто сообщаю, что несколько недель назад я оставил свою "работу" вокалиста в LORDS OF BLACK. Почти пять лет хорошей музыки, отличного опыта и очень большой любви и поддержки со стороны поклонников по всему миру. Для меня это значит очень много, так что СПАСИБО всем большое! Всего наилучшего моим бывшим коллегам в их карьере».



RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Quits LORDS OF BLACK








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orgik


6 янв 2019, 21:20		Ричи купил себе обезьянку.

Moomrick


6 янв 2019, 21:56		Опаньки... статист эксгумированного трупа некогда великой группы возомнил себя великим музыкантом. На мой взгляд, зря. Голос классный, слов нет. Но однообразный! Если Ланде разменял талант на 18 году карьеры, то лопоухий Ронни пошел по рукам уже через три года. И рискует оказаться забытым недоразумением, так и не успев ничего сказать...


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