RONNIE ROMERO ушёл из LORDS OF BLACK



Вокалист RAINBOW Ronnie Romero покинул LORDS OF BLACK. Он объявил о своём уходе из испанской мелодик-прог-металлической группы в посте на своей странице в Facebook: «Просто сообщаю, что несколько недель назад я оставил свою "работу" вокалиста в LORDS OF BLACK. Почти пять лет хорошей музыки, отличного опыта и очень большой любви и поддержки со стороны поклонников по всему миру. Для меня это значит очень много, так что СПАСИБО всем большое! Всего наилучшего моим бывшим коллегам в их карьере».























