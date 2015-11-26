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Lords of Black

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10 ноя 2020 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

16 окт 2020 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

11 сен 2020 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

21 май 2020 : 		 Кавер-версия JOURNEY от LORDS OF BLACK

13 май 2020 : 		 RONNIE ROMERO вернулся в LORDS OF BLACK

6 янв 2019 : 		 RONNIE ROMERO ушёл из LORDS OF BLACK

12 апр 2018 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

10 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDS OF BLACK выйдет в мае

21 мар 2017 : 		 Кавер-версия BRUCE DICKINSON от LORDS OF BLACK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия QUEEN от LORDS OF BLACK

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от LORDS OF BLACK

25 июн 2016 : 		 Кавер-версия RAINBOW от LORDS OF BLACK

30 май 2016 : 		 Видео с выступления LORDS OF BLACK

19 май 2016 : 		 Кавер-версия DIO от LORDS OF BLACK

6 май 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

8 мар 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

26 фев 2016 : 		 Новая песня LORDS OF BLACK

10 фев 2016 : 		 Новая песня LORDS OF BLACK

26 янв 2016 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK

15 дек 2015 : 		 Новый альбом LORDS OF BLACK выйдет в марте

10 окт 2014 : 		 Видео с текстом от LORDS OF BLACK

3 окт 2014 : 		 Новое видео LORDS OF BLACK
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Новое видео LORDS OF BLACK



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"Sacrifice", новое видео группы LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alchemy Of Souls, Pt. I", выпущенного шестого ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Dying To Live Again"
"Into The Black"
"Deliverance Lost"
"Sacrifice"
"Brightest Star"
"Closer To Your Fall"
"Shadows Kill Twice"
"Disease In Disguise"
"Tides Of Blood"
"Alchemy Of Souls"
"You Came To Me" (Piano Version)




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