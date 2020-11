сегодня



Новое видео LORDS OF BLACK



"Sacrifice", новое видео группы LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alchemy Of Souls, Pt. I", выпущенного шестого ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Dying To Live Again"

"Into The Black"

"Deliverance Lost"

"Sacrifice"

"Brightest Star"

"Closer To Your Fall"

"Shadows Kill Twice"

"Disease In Disguise"

"Tides Of Blood"

"Alchemy Of Souls"

"You Came To Me" (Piano Version)







