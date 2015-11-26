Новое видео LORDS OF BLACK

"Dying To Live Again", новое видео группы LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Alchemy Of Souls, Pt. I, выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Dying To Live Again"
"Into The Black"
"Deliverance Lost"
"Sacrifice"
"Brightest Star"
"Closer To Your Fall"
"Shadows Kill Twice"
"Disease In Disguise"
"Tides Of Blood"
"Alchemy Of Souls"
"You Came To Me" (Piano Version)
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