17 янв 2024



Новое видео LORDS OF BLACK



For What Is Owed To Us, новое видео LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mechanics of Predacity", выходящего 15 марта:



1. For What Is Owed To Us

2. Let The Nightmare Begin

3. I Want The Darkness To Stop

4. Let It Burn

5. Can We Be Hero’s Again

6. Crown of Thorns

7. Obsessions Of The Mind

8. Build The Silence

9. A World That’s Departed

10. Born Out Of Time







+0 -1



просмотров: 351