Новое видео LORDS OF BLACK



"Bound To You", новое видео группы LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alchemy Of Souls, Part II", выходящего 15 октября.



«Вы все знаете старую присказку: "Вторые части никогда не бывают так хороши, как первые"... Но, честно говоря, я думаю, что эта пластинка — исключение из этого правила. Это коллекция очень сильных песен с разнообразными элементами, которые в целом делают вторую часть альбома знакомой и в то же время непохожей на первую. Магия каждого альбома заключается в его уникальности, и это в конечном счёте наша цель — не повторяться.



На этот альбом явно повлияли исключительные времена, в которые мы живём, поэтому цель каждой песни — постараться быть значимой и мощной в своём намерении заставить вас испытать удивление и энтузиазм, что является нашей высшей целью», — говорит Tony Hernando.



Трек-лист:



"Prelude (Alchimia Confessio 1458 A.D.)"

"Maker Of Nothingness"

"What's Become Of Us"

"Bound To You"

"Before That Time Can Come"

"Mind Killer"

"Death Dealer"

"Prayers Turned To Whispers"

"In A Different Light"

"How Long Do I Have Now"

"Fated To Be Destroyed"

"No Hero Is Homeless"

"Sympathy" (Uriah Heep cover)







