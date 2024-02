сегодня



Новое видео LORDS OF BLACK



I Want The Darkness To Stop, новое видео LORDS OF BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mechanics of Predacity", выходящего 15 марта:



1. For What Is Owed To Us

2. Let The Nightmare Begin

3. I Want The Darkness To Stop

4. Let It Burn

5. Can We Be Hero’s Again

6. Crown of Thorns

7. Obsessions Of The Mind

8. Build The Silence

9. A World That’s Departed

10. Born Out Of Time http://www.lordsofblack.com







+0 -0



просмотров: 183