11 янв 2019



Новый альбом RAGE OF LIGHT выйдет весной



RAGE OF LIGHT выпустят новую работу, получившую название Imploder, двадцать девятого марта на Napalm Records:



"Light"

"Enraged"

"Fallen"

"I Can, I Will"

"Away With You"

"In The Shadow"

"Battlefront"

"Imploder"

"Mechanicals"

"Nothingness"













+2 -1



( 2 )





просмотров: 272