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Rage of Light

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Страна
SwitzerlandШвейцария
Стиль
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Новое видео RAGE OF LIGHT



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"Fallen", новое видео группы RAGE OF LIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Imploder", выходящего 29 марта на Napalm Records.

Трек-лист:

"Light"
"Enraged"
"Fallen"
"I Can, I Will"
"Away With You"
"In The Shadow"
"Battlefront"
"Imploder"
"Mechanicals"
"Nothingness"

RAGE OF LIGHT Debuts






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ywi


9 фев 2019, 18:42		Смесь бульдога и носорога. Любопытно? - Да. Нравится? - Не уверен.

ВоваУпоров


9 фев 2019, 19:08		Группа хоть куды, от бошки и до манды


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