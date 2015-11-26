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Rage of Light

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Страна
SwitzerlandШвейцария
Стиль
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Видео с текстом RAGE OF LIGHT



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"Away With You", новое видео группы RAGE OF LIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Imploder", выходящего 29 марта на Napalm Records.

Трек-лист:

"Light"
"Enraged"
"Fallen"
"I Can, I Will"
"Away With You"
"In The Shadow"
"Battlefront"
"Imploder"
"Mechanicals"
"Nothingness"

RAGE OF LIGHT Release Official Lyric Video For







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