31 янв 2022



Новое видео RAGE OF LIGHT



"Exploder", новое видео группы RAGE OF LIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Redemption", выпущенного восьмого декабря.



Трек-лист:



"Iciness"

"2.0"

"Crusade for the Sun"

"Lead the Riot"

"Chasing a Reflection"

"Exploder"

"Breaking Infinity"

"Aspiration"

"Beyond"







